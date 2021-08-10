الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة دورا

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من بلدة دورا ونصبت حواجز عسكرية بمحافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين معتز محمود الشرحة، وحافظ الفسفوس، من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.



كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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المصدر: وفا