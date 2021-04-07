الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من بلدات اليامون، وعانين، وجلبون، في محافظة جنين.

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وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني، في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ جهاد نواهضه، ونجله أسيد، عقب مداهمة منزلهم في بلدة اليامون.



وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جمال تيسير محمود ياسين، من قرية عانين الليلة الماضية، أثناء عودته من العمل من داخل أراضي عام 48، واعتدت عليه بالضرب، وفجر اليوم اقتحم جنود الاحتلال منزله وعبثوا بمحتوياته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فؤاد ناجح ابو الرب عقب مداهمة منزل ذويه في بلدة جلبون شرق مدينة جنين.



وأشار سمور، الى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن معتز المهر في قرية تعنك للبحث عن نجله عبد الله، علماً أن هذه المرة الثالثة التي يداهم بها الاحتلال المنزل.

المصدر : وفا

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