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الإثنين، 22-03-2021 08:51 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويفتش منازل في الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين ، وفتشت عددا من المنازل في محافظة الخليل.
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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد وائل الطل (28 عاما) من بلدة الظاهرية جنوبا، وعلي عز الدين أبو ماريا (18 عاما) من بيت أمر شمالا، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

في السياق، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.


 




 

 


 

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