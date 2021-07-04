الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صرف رواتب متقاعدي الضمان مباشرة قبل عيد الأضحى

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأردن توقع اتفاقية تعاون أمني مع قطر

تنويه حول تعطل شاحنة على مخرج نفق المدينة الطبية

الحكومة تؤكد على أن صرف الرواتب قبل العيد

الخصاونة يشدد على ضرورة الإسراع بإقرار نظام الفوترة الوطني

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

بعد 27 عاماً من الانتظار ديوان الخدمة يدعوها للتعيين

إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة من سورية

عاجل

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأحد، 04-07-2021 04:06 م

الاحتلال يعتقل محاميا على حاجز عسكري في بيت لحم

نتا
توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محاميا على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكونتينر اعتقلت المحامي فريد الأطرش (43 عاما)، أثناء عودته من مدينة رام الله.


من جهتها، أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اعتقال المحامي الأطرش، الذي يشغل منصب مدير مكتبها في جنوب الضفة الغربية، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته، خاصة وأن حالته الصحية قد ساءت بشكل كبير أثناء عملية اعتقاله، الأمر الذي استدعى نقله لمستشفى "هداسا" لتلقي العلاج.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يعا

الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

37525ce74e5e2128e917f4a8bde43a46

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

XXtc5pAN1DrwcEfQfj0hU5RfkmvuxIZSp5WMfZJS

شرطة الاحتلال تصادر 'حمارا' في القدس

f

غزة ترد على قصف طائرات الاحتلال

e

غارات للاحتلال على غزة

620212519045556135244

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

أخبار متعلقة
ab0d1ccf-bca8-4be5-882b-b975820247f4

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت تعمر شرق بيت لحم

620211114212646556564

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

ouWOK

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق بيت لحم