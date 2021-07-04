الاحتلال يعتقل محاميا على حاجز عسكري في بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محاميا على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الكونتينر اعتقلت المحامي فريد الأطرش (43 عاما)، أثناء عودته من مدينة رام الله.



من جهتها، أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اعتقال المحامي الأطرش، الذي يشغل منصب مدير مكتبها في جنوب الضفة الغربية، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته، خاصة وأن حالته الصحية قد ساءت بشكل كبير أثناء عملية اعتقاله، الأمر الذي استدعى نقله لمستشفى "هداسا" لتلقي العلاج.

المصدر : وفا