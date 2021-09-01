الاحتلال يعتقل مديرة مدرسة وموظفة إدارية في القدس

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مديرة مدرسة وموظفة إدارية، في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، واستدعت معلمتين.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة، خلال الدوام الدراسي، واعتقلت مديرتها اكرام الوحيدي؛ بحجة اجتماعها بموظفين تابعين لمكتب وزارة التربية والتعليم الفلسطيني.



وأضافت، ان تلك القوات اعتقلت موظفة النشاطات رنا عبيدات، واستولت على عدد من الحواسيب والملفات التي تخص العمل التربوي والإداري.



كما سلّمت قوات الاحتلال استدعاءين للمعلمتين لما ابو السعود، وغدير الجولاني، لمراجعة مخابراتها في مركز التحقيق والتوقيف "المسكوبية".

المصدر: وفا