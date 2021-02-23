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الثلاثاء، 23-02-2021 03:26 م

اقتادته إلى معتقل المسكوبية

الاحتلال يعتقل مصورا صحفيا من القدس

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مصورا صحفيا من مدينة القدس المحتلة.

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وقالت مصادر فلسطينية ،  إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أحمد جلاجل من سكان منطقة حي الثوري ببلدة سلوان أثناء تواجده في بلدة الطور، حيث أوقفت مركبته وفتشتها، ثم اقتادته إلى معتقل المسكوبية للتحقيق.

 

المصدر : وفا 

 

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