الاحتلال يعتقل مصورا صحفيا من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مصورا صحفيا من مدينة القدس المحتلة.

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وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أحمد جلاجل من سكان منطقة حي الثوري ببلدة سلوان أثناء تواجده في بلدة الطور، حيث أوقفت مركبته وفتشتها، ثم اقتادته إلى معتقل المسكوبية للتحقيق.

المصدر : وفا

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