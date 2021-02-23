الاحتلال يعتقل مصورا صحفيا من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مصورا صحفيا من مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أحمد جلاجل من سكان منطقة حي الثوري ببلدة سلوان أثناء تواجده في بلدة الطور، حيث أوقفت مركبته وفتشتها، ثم اقتادته إلى معتقل المسكوبية للتحقيق.
المصدر : وفا
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