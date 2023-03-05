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الأحد، 05-03-2023 11:45 ص

الاحتلال يعتقل مقدسيًا ويمدد توقيف آخرين

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، شابًا مقدسيًا من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، ومددت اعتقال آخرين.

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وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا، الشاب فادي الواوي من بلدة العيسوية، فيما اعتدت على شاب عند حاجز مخيم شعفاط.


وأشار إلى أن سلطات الاحتلال نقلت الشقيقين سمير وفارس سرحان إلى مركز توقيف "المسكوبية" غربي القدس، بعد تمديد اعتقالهما حتى يوم غد الاثنين.


وفي سياق متصل، مددت الشرطة اعتقال كل من زين شويكي، داوود الغول، ومحمد التعمري من بلدة سلوان، حتى يوم غد، بالإضافة إلى تمديد اعتقال الشاب نور الدين دويك حتى يوم الأربعاء القادم، علمًا أنه اُعتقل أمس، أثناء مروره عبر حاجز قلنديا.

 

صفا

 

 


 




 

 


 

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