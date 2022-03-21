الاحتلال يعتقل مواطنا فلسطينيا ويستولي على مركبة في الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا واستولت على مركبة في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد إبراهيم عبد الله أبو ذريع من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة من نوع هيونداي قرب البلدة القديمة من مدينة الخليل، تعود ملكيتها للمواطن ماهر زهير أبو ميزر.



كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت عوا عرف من أصحابها الفلسطيني عبد المجيد المسالمة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات حلحول وبيت عوا وسعير، ومدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا