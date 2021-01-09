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السبت، 09-01-2021 03:48 م

بعد مداهمة منزله

الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامي حافظ الهريني، من قرية التوانه بمسافر يطا، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.


وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة السموع جنوب الخليل، عرف من اصحابها حابس المحاريق.

 

المصدر : وفا 

 

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