الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل واقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وذكرت مصادر أمنية فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن هيثم طلال السماك (22 عاما) من منطقة بئر الحمص وسط مدينة الخليل، بعد أن داهمت منزله.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عصيدة في بيت أمر شمال الخليل، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات في المكان، ولم يبلغ عن إصابات.

المصدر : وفا

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