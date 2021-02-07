الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

أسعار الذهب الأحد 7/2/2021

ضبط ألبان وأجبان مغشوشة في الخالدية

ادارة التعليم الخاص لـ الوكيل : تشديد في المدارس الخاصة على تطبيق التعليمات

التربية لـ برنامج الوكيل : عودة الطلبة اليوم منظمة والتزام واضح من الجميع

تحويل 3 طائرات إلى مطار الملك حسين الدولي بسبب الضباب

ولي العهد : رحل جدي الحسين الباني تاركاً إرثاً خالداً - صورة

مواطن يهدد بالانتحار من جسر عبدون

السير تحدّث الخطة المرورية

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين

وفيات الأحد 7/2/2021

الأحد، 07-02-2021 09:57 ص

اقتحام بلدة بيت امر

الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

ح
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل واقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل.

اضافة اعلان

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن هيثم طلال السماك (22 عاما) من منطقة بئر الحمص وسط مدينة الخليل، بعد أن داهمت منزله.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عصيدة في بيت أمر شمال الخليل، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات في المكان، ولم يبلغ عن إصابات.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
82019289917387526535

غزة : وفاة محاضر جامعي ووالدته في نفس الساعة

اعتقال

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين على حاجز عسكري في نابلس

1026149375_0_81_3500_1975_1000x541_80_0_0_ae6345b0a887f882b1237a2298f6f5a5

ترحيب فلسطيني لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

سلفيت

سلفيت .. عشرات الإصابات خلال اعتداء الاحتلال على مشاركين بزراعة الأشجار

شها

شهيد برصاص الاحتلال برام الله

رص

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في رام الله

أخبار متعلقة
ح

الاحتلال يهدم منزلا شمال يطا

نن

الاحتلال يغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

ت

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين

تعبيرية

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة

قق

الاحتلال يجرف 8 دونمات ويقتلع 80 شجرة شمال الخليل

58b92c5e-52e3-49b2-80a3-9a2167657d83

الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل