الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين في الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، مواطنا واعتدت على آخرين خلال منعها اغلاق باب الزاوية وسط الخليل، لحماية مسيرة للمستوطنين.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل عمرو، واعتدت على عدد من نشطاء في المقاومة الشعبية، خلال محاولتهم منع الاحتلال من اغلاق المحال التجارية في باب الزاوية لتمكين وتأمين مسيرة للمستوطنين للوصول الى ما يسمى قبر "عتنائيل" في باب الزاوية.



وأشار الناشط عارف عماد جابر، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على نشطاء في المقاومة الشعبية وهم: عماد أبو شمسية، ومفيد الشرباتي، ومهند الجعبري، وأبو عماد جابر، كما أغلقت المنطقة بالكامل.

المصدر : وفا

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