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السبت، 01-10-2022 04:34 م

الاحتلال يعتقل مواطنا ويقمع مسيرة مناهضة للاستيطان بمسافر يطا

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا خلال عمله بأرضه، وقمعت مسيرة إسناد لقرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل المهددة بالإخلاء.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن الاحتلال قمع المشاركين في مسيرة الإسناد التي انطلقت من منطقة الخروبة بالقرب من مستوطنة "ماعون" ومنطقة المفقرة بمسافر يطا، حيث أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.

وأشار الجبور إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني سعيد إسماعيل عليان عوض خلال عمله في أرضه، في منطقة القويوس بالقرب من مستوطنة "متسبي يئير" المقامة على أراضي الفلسطينيين.

وكانت الفعالية قد نظمت بدعوة من إقليم حركة فتح يطا وضواحيها، ولجان المقاومة الشعبية، وبمشاركة أهالي مسافر يطا.

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وفا

 




 

 


 

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