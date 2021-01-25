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الإثنين، 25-01-2021 03:35 م

بعد مداهمة منازل ذويهم

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

اعتقال
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد نوح هريش من بلدة بيتونيا، ومحمد أبو عادي، ومحمد نبيل عبده، ومحمد ناجي من بلدة كفر نعمة غربا، وثائر وشحة من بيرزيت، والطالب الجامعي عمر جميل الريماوي من بلدة بيت ريما شمالا، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.

 

المصدر : وفا 

 

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