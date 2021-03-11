الاحتلال يعتقل موظفا في الأقصى

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، رئيس قسم الوعظ والارشاد في الأقصى، خالد رياض العيساوي.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر فلسطينية بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت العيساوي، لحظة خروجه من باب السلسلة، عقب الانتهاء من الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



وأحيا عشرات الالاف من الفلسطينيين اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك، في احتفال ديني مركزي في المسجد القبلي نظمته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.



المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



