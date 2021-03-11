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الخميس، 11-03-2021 03:26 م

لحظة خروجه من باب السلسلة

الاحتلال يعتقل موظفا في الأقصى

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، رئيس قسم الوعظ والارشاد في الأقصى، خالد رياض العيساوي.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت العيساوي، لحظة خروجه من باب السلسلة، عقب الانتهاء من الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.


وأحيا عشرات الالاف من الفلسطينيين اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك، في احتفال ديني مركزي في المسجد القبلي نظمته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

 

المصدر : وفا

 

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