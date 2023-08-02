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الأربعاء، 02-08-2023 03:09 م

الاحتلال يعتقل موظفا في هيئة الأسرى عند مدخل البيرة الشمالي

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موظفا في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عند مدخل البيرة الشمالي.

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وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت الموظف بلال جلامنة، واعتدت عليه بالضرب المبرح، بعد أن أوقفت مركبته عند الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة.


ونوهت إلى أن سياسة ملاحقة موظفي الهيئة تأتي في سياق الهجمة العامة على شعبنا الفلسطيني، ومواصلة استهدافهم لفرض واقع يكون أكثر صعوبة وتعقيدا.


وأضافت أن اعتقال جلامنة ليس الأول، إذ تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى في سجون الاحتلال سنوات عديدة.

 

وفا

 




 

 


 

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