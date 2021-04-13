الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في جنين والأغوار الشمالية والبيرة ورام الله وأحياء في القدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين العشرة بزعم أنهم مطلوبون. من جهة أخرى، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين اليهود قبر يوسف، شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: بترا