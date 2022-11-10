الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 11:24 ص

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة بينهم جريح وأشقاء

احتلال 9


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 فلسطينيين من الضفة.

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ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: ليث (19 عاما)، وصقر (21 عاما)، وأدهم يوسف الرجوب (26 عاما) من قرية كريسة، ومحمد عريف الأطرش من حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية.


ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين: أسامة، وانس محمود صبري، والشاب اسامة احمد صبري، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
ومن بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الجريح نور عطا لله المشايخ (18 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم.


ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال علي صلاح سرور من بلدة نعلين غرب رام الله.
ومن نابلس، اعتقلت عبد اللطيف أيمن أبو عمر من قرية برقة شمال غرب المدينة.

 

وفا


 




 

 


 

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