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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من بيت لحم

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الثلاثاء، 02-07-2024 08:30 ص

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 5


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد احمد قاسم شوشة (17 عاما) من قرية حوسان، وحسن إبراهيم نجاجرة (24 عاما) من بلدة نحالين غربا، والشقيقين محمد طه عايش( 22عاما)، ومحمود (18 عاما) من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مجدي مصطفى أبو عكر (37 عاما)، وعمر مأمون بدير( 22 عاما)، والشقيقين فادي محمد نصرالله (37  عاما)، ورامي (47 عاما)، ومنذر وجيه أبو عكر (41 عاما)، وأسيد جادو، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.


 




 

 


 

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