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الإثنين، 19-10-2020 01:39 م

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

16-14


الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين،11 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، كما أغرق مستوطنون متطرفون اراضي فلسطينيين في قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس بالمياه العادمة.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الاحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.

 

من جهة اخرى، اوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان، أن مستوطني مستعمرة "الون موريه" الجاثمة على اراضي الفلسطينيين، اغرقوا أراضي المواطنين في الجهة الشرقية من قرية دير الحطب بالمياه العادمة، بالتزامن مع موعد قطف ثمار الزيتون. وأضاف ان غالبية هذه الاراضي مزروعة بأشجار الزيتون، الامر الذي يشكل خسارة كبيرة للمزارعين بعد التلوث الناتج عن هذه المياه.


من جانب اخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، خيمة سكنية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية المحتلة، كما استولت على مركبة خاصة لمواطن ومولد كهرباء يمتلكه في المنطقة.


 




 

 


 

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