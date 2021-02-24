الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بعد عملية دهم وتفتيش.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن طوباس وطولكرم ونابلس والخليل، واعتقلت المواطنين الأحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.



من جهة اخرى، أقدم مجموعة من المستوطنين المتطرفين فجر اليوم، على سرقة عدد من الخراف والمواشي من بلدة جالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



واشار مجلس بلدي جالود الى ان المستوطنين المتطرفين تسللوا إلى أحد البركسات في البلدة قبل أن يقدموا على سرقة العديد من الخراف والمواشي.

وتعتبر جالود الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، واحدة من أكثر القرى المتضررة بالزحف الاستيطاني، وذلك يعود للطوق الذي تفرضه عليها ثماني مستوطنات تحيط بها من جميع الاتجاهات .



كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين الفلسطينيين على طريق مدينتي قلقيلية ونابلس ورشقوها بالحجارة، الامر الذي ادى الى الحاق اضرار مادية ببعضها، كما ان قوات الاحتلال اغلقت بعض الطرق المؤدية الى مدينة نابلس وانتشرت في المناطق المحيطة ببلدة حوارة.

المصدر : بترا

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