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الأحد، 14-03-2021 01:57 م

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة والقدس ويجرف اراض بالخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاحد، 11مواطنا فلسطينيا، بعد اقتحام منازلهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الأحد عشر بزعم أنهم مطلوبون .


من جهة اخرى، اوضح رئيس مجلس قروي خربة زنوتا في مدينة الخليل فايز خضيرات، ان آليات قوات الاحتلال شرعت صباح اليوم، بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في القرية شرق بلدة الظاهرية، لصالح المنطقة الصناعية التابعة لما يسمى "مجلس اقليم المستوطنات"، جنوب مدينة الخليل.


 




 

 


 

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