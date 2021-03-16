الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة ويهدم مساكن بالقدس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا بعملية دهم وتفتيش واسعة نفذتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله وجنين واعتقلت المواطنين الأحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.



وهدمت قوات الاحتلال، اليوم، مساكن في بلدة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة، واستولت على "كونتينر" قرب مفرق البلدة. من جهة اخرى، جرفت آليات تابعة لمستوطني مستعمرة "خارصينا"، أرضا زراعية في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. واوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ان المستوطنين المتطرفين يحاولون الإستيلاء على هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 25 دونما بالقوة، وحراثتها، والتوسع فيها، مشيرة الى انها المرة الخامسة عشر التي يحاولون الإستيلاء عليها.



