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الثلاثاء، 19-01-2021 04:03 م

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة

تعبيرية


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، 11 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل ونابلس والبيرة ورام الله، واعتقلت المواطنين الـ 11 بزعم أنهم مطلوبون.


من جهة أخرى، اقتلع مستوطنون متطرفون، أكثر من 100 شتلة زيتون في منطقة شعب البطم، بالقرب من مستوطنة "افيجال"، الجاثمة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.


وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، أن عدداً من المستوطنين اقتلعوا أكثر من 100 شتلة زيتون في المنطقة المذكورة، تعود للمواطن اسحاق محمود الجبارين.


يذكر أن اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال على سكان شرق يطا، وممتلكاتهم، لدفعهم عن الرحيل عن أراضيهم لصالح الاستيطان.


--(بترا)

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