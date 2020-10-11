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الأحد، 11-10-2020 12:06 م

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا في حملة دهم واسعة بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، في الوقت الذي قامت بتعديل حدود أراضٍ فلسطينية في قرية عرب التعامرة شرق بيت لحم للاستيلاء عليها.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والبيرة وبيت لحم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الاحد عشر بزعم أنهم مطلوبون . من جهته، أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان اليوم الاحد، أنه بموجب قرار سلطات الاحتلال سيتم الاستيلاء على عشرات الدونمات من موقع فتورة، وقناني صقير، ورومان، والعرديات، والغزلان، وموقع مسطاح العنزيات، ووعر خريطون، وطواقي عين الناطوف، وشعب العين، وخلة صالح، من اراضي عرب التعامرة، بهدف توسيع حدود مستوطنة "تقوع" .


من جانب اخر، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبدو إدريس، إن الخسائر في البلدة القديمة بالمدينة ضخمة جدا ولا يمكن احصاؤها بسبب فيروس كورونا، وإن نحو 1500 محل تجاري، بينها أكثر من 512 محلا مغلق بأمر عسكري احتلالي، ومحال اخرى اغلقت نتيجة إغلاق بعض الممرات، والأزقة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ما يجعل الوضع المعيشي في المدينة القديمة صعبا للغاية.


 




 

 


 

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