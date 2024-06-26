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الأربعاء، 26-06-2024 10:44 ص

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا من محافظة الخليل. 

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وذكرت مصادر أمنية لـوفـا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني حمد يوسف حمد سمامرة من بلدة الظاهرية، وصهيب خالد الخطيب وحسين طبيش ومحمود محمد أبو وردة ومن مخيم الفوار، واسماعيل العواودة ويونس محمد محسن المسالمة ومنير ابراهيم العمايرة وعماد جاد الله ويوسف نصار وجاد الله رجوب وثائر جهاد خليل ابو سندس ومن بلدة دورا، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة.


كما استدعت قوات الاحتلال الشاب محسن المسالمة لمراجعة مخـابراتها، واقتحمت مقهى ببلدة الظاهرية تعود ملكيته للمواطن وائل عويمر وعاثت بمحتوياته خرابا.


 




 

 


 

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