الخميس 25-02-2021
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الخميس، 25-02-2021 04:58 م

حملة الاعتقالات مستمرة

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا من الضفة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية ومخيم قلنديا، وهم: أنور سامي عبيد، ومحمد يوسف الشوعاني، ومحمد مراد الشوعاني، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب يوسف الناطور (28 عاما) بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي في المدينة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم فتيان من المدينة ومخيمي العروب والفوار، وهما: مؤيد بنات، وهاشم حاتم الشريف، وايمن يسري شنان.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر يزن حمزة الكردي (19 عاما)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مهدي بشناق من قرية رمانة غرب المدينة، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

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المصدر : وفا 

 

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