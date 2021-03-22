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الإثنين، 22-03-2021 08:44 ص

عقب مداهمة منازلهم

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من القدس

رمضا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الاثنين، 11 مواطنا من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أمير الباسطي، ومحمود الشاويش، ومصطفى ابو غزالة، ومجد شريفة، وأمين دويك، وخالد ملحس، ومحمد أبو فرحة، وعبد الله الحرباوي، ومحمد باسم حجازي، واياد الباسطي، وجهاد قوس، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

 

المصدر : وفا 

 

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