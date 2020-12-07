الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

الوكيل الإخباري-

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الإثنين، 12 مواطنا فلسطينيا من الضفة، بينهم أسير لحظة الافراج عنه.وكانت مواجهات قد اندلعت في المخيم عقب عملية المداهمة، ما أسفر عن إصابة 3 شبان بجروح، وصفت حالة اثنين بالخطيرة، حيث أصيبا بمنطقة الصدر، والثالث في الفخذ، وجرى نقل ثلاثتهم إلى المستشفى، لخطورة وضعهم الصحي.وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.