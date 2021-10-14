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الخميس، 14-10-2021 09:10 ص

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا فلسطينيا من الضفة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين الفلسطينيين: عمر أبو راتب، ورامز يوسف حسين الشوملي (23 عاما) من مدينة بيت ساحور.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا لا يزال مجهول الهوية، عقب اقتحامها حي الطيرة بمدينة رام الله.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب، وهم: عماد أبو شرار، ونجله أحمد، وآدم إبراهيم محفوظ، وأحمد رافت البدوي، وقصي خالد البدوي، وأحمد رافت الطيطي.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، وهم: عادل قرنفلة من حي التعاون العلوي، والضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية حامد صراوي، والنقيب في جهاز الأمن الوطني مجد أبو شرار من حي المخفية.

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المصدر: وفا

 

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