الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم، 13 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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واشار نادي الاسير الفلسطيني في بيان، الى ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وطولكرم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

كما قام مستوطنون متطرفون اليوم بقطع عشرات أشجار الزيتون في قرية كفر الديك غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، كما منعت قوات الاحتلال، المزارعين الفلسطينيين من العمل داخل أراضيهم في قرية عاطوف في الأغوار الشمالية المحتلة، واستولت على جرافتين.



