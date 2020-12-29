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الثلاثاء، 29-12-2020 09:10 ص

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من رام الله

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة.
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وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، واعتقلت 6 مواطنين فلسطينيين، وهم: عبد الله متولي، وعصام الطاهر، ورامي فضايل، ويوسف فواضلة، وطارق فياض، وسالم البادي.

كما اعتقلت تلك القوات المواطنين فادي الطرشة وهادي الطرشة من حي الارسال، وحنين نصار من حي الطيرة.

كما اعتقلت تلك القوات أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمالا، وهم: محمد عبد الله ونجله حازم، ومحمد فايق عطا، وجبريل عمر زهران.

 




 

 


 

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