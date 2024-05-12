الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الطعاني: انبعاثات شمسية جديدة تصل الأرض الساعة 1 ظهرا بتوقيت الاردن

الجيش الأميركي: أسقطنا 3 مسيّرات حوثية

المقاومة تخوض اشتباكات في جباليا وتقصف حشود الاحتلال في رفح

وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال

حزن يعم جامعة البلقاء التطبيقية بوفاة الشاب أركان الخريسات

الجزائر.. انتشال 5 أطفال توفوا غرقا بشاطئ الصابلات بالعاصمة

استقالة مسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

مقابل وقف اجتياح رفح.. واشنطن تعرض على اسرائيل تحديد "موقع قادة حماس"

الجامعة الأردنية تنعى احد موظفيها

روسيا: إسقاط 6 مسيرات أوكرانية وصاروخين باليستيين

الأحد، 12-05-2024 08:19 ص

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا ويستدعي آخرين في بيت لحم

2202399489701384639


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 فلسطينياً من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، واستدعت ثلاثة آخرين.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أنس حلمي طقاطقة (35 عاماً)، وأدهم فيصل طقاطقة (20 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوباً، وعلي أحمد طقاطقة (30 عاماً)، ومحمود رياض موسى (30 عاماً)، ومالك محمد سالم (25 عاماً)، ونضال ربحي طقاطقة من قرية أم سلمونة جنوباً، وأحمد عبد الكريم زواهرة (53 عاماً) من قرية المعصرة جنوباً، ومحمد فايز عايش (29 عاماً) من بلدة الدوحة غرباً، بعد أن داهمت منازلهم ومنازل ذويهم .


وفي قرية مراح رباح جنوباً، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مسلم خليل قاسم الشيخ (21 عاماً)، ومحمد ذياب الشيخ (20 عاماً)، وإبراهيم يوسف الشيخ (20 عاماً)، ومراد محمود الشيخ (26 عاماً)، وخالد إبراهيم الشيخ، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

 

كما سلمت قوات الاحتلال بلاغات لمقابلة مخابراتها لكل من: مؤمن أحمد كوازية (17 عاماً)، وعمر خليل كوازبة (17 عاماً)، ومحمد عامر كوازبة، من قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b637489f8a6e1513034be364cdf2861

المقاومة تخوض اشتباكات في جباليا وتقصف حشود الاحتلال في رفح

Tat_aluf_Yoram_Hamo

استقالة مسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

111

مقابل وقف اجتياح رفح.. واشنطن تعرض على اسرائيل تحديد "موقع قادة حماس"

شهداء6

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في دير البلح وحي الزيتون

ىى

بصاروخ أطلق من غزة .. إصابة 3 إسرائيليين في عسقلان

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين جنوب بيت لحم

أخبار متعلقة
احتلال 9

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين جنوب بيت لحم

1020221781142825655811

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال

الاحتلال يقتحم مخيم العزة وسط بيت لحم

999

الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من بيت لحم

و

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية شرق بيت لحم

oUsKsQHAm7rS3swmtu01sHhbasl5DOr9dT8EOYCi

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال 24 ساعة