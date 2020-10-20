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الثلاثاء، 20-10-2020 12:45 م

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة والقدس

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 14 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس، في الوقت الذي أقام مستوطنون متطرفون يهود (بؤرة استيطانية) في الأغوار الشمالية المحتلة.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن طولكرم وقلقيلية وأريحا والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الاربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون. من جهة اخرى، اوضح الناشط الحقوقي في الاغوار عارف دراغمة ببيان اليوم، أن المستوطنين أقاموا الحظيرة في المنطقة الواقعة غرب مستوطنة "مسكيوت"، ووضعوا فيها عددا من رؤوس البقر كنواة لبؤرة استيطانية زراعية وحيوانية كمقدمة لإنشاء مستوطنة كبيرة جديدة في المنطقة المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال.


وأشار دراغمة إلى أن هذه الخطوة تندرج تحت سياسة المستوطنين "الصامتة" في التهام المزيد من أراضي الفلسطينيين في الاغوار في اطار تنفيذ سياسة الضم الاحتلالية.


 




 

 


 

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