الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 01:17 م

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وجنين ونابلس ورام الله، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون .


من جهة اخرى، اقدم مستوطنون متطرفون يهود اليوم، على تخريب اراض خاصة للمواطنين الفلسطينيين في قرية عوريف، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. واوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في بيان، أن مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، شرعوا بتخريب اراض خاصة للمواطنين في منطقة كفة المنزلة من الجهة الشرقية لقرية عوريف.

 

كما هدمت آليات وجرافات اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم ، منزلا مكونا من طابقين في حي "شنير" بمدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وذلك بحسب لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني.


 




 

 


 

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