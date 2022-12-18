الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا والسلطة تدين

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الأحد، 18-12-2022 01:49 م

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا والسلطة تدين

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الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال أربعة عشر فلسطينيا، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الأربعة عشر وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.


كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات، وذلك بعد أن فتشت المنازل وعاثت بها خرابا.

 

بترا

 




 

 


 

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