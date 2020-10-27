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الثلاثاء، 27-10-2020 12:12 م

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويهدم بنايتين في القدس والخليل

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 14 مواطناً فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بينهم صحفي، كما هدمت بناية قيد الإنشاء في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، ومنزلا في جنوب الخليل.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل والبيرة ورام الله ونابلس وطولكرم وجنين واعتقلت 14 مواطنا فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.

 

من جهتها، أكدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط في بيان، أن العشرات من جنود الاحتلال وبتعزيزات عسكرية اقتحموا المخيم، وحاصروا بناية مكونة من طابقين في حي الأوقاف، وباشروا بهدمها، قبل ان تنسحب من جهة بوابة ضاحية السلام قرب المخيم، كما هدمت جرافات الاحتلال، منزلا في منطقة واد الأعور جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.


وفي السياق ذاته، أجبرت بلدية الاحتلال في القدس مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في بيت حنينا شمال القدس المحتلة قسريًا، بحجة البناء دون ترخيص من سلطات الاحتلال.


 




 

 


 

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