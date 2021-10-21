الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 12:19 م

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 14 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت، وسط اطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في جنين ونابلس وبيت لحم وقلقيلية، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.


من جهة اخرى، أقدم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم، على اقتلاع وتكسير أكثر من 300 شجرة زيتون مثمرة من أراضي بلدة المزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

 

بترا


 




 

 


 

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