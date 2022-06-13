الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وأريحا ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.



من جهة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عند مدخل قرية عجة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

بترا