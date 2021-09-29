الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

الأربعاء، 29-09-2021 03:54 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

اعتقال


الوكيل الإخباري -اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، خمسة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت هؤلاء المواطنين.


الى ذلك، أعاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول الطلبة من قرية اللبن الشرقية إلى مدرستهم الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي (جنوب نابلس).


وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان، إن عددا من جنود الاحتلال هاجموا الطلبة، ومنعوهم من السير باتجاه المدرسة عبر الشارع الرئيسي، وإجبارهم على سلوك طريق بديلة طويلة ووعرة.


يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت البوابة الرئيسية لمدرسة اللبن – الساوية الثانوية المختلطة أول أمس، كما أعاق مستوطن دخول وخروج الهيئة التدريسية وطالبات مدرسة بنات اللبن الثانوية.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
من

الاحتلال يداهم محال تجارية في الخليل

vtzqi4g8rS90HYH4mQhIOKxW6DmMgNzxJaxUJV7a

7 أسرى يواصلون الاضراب في سجون الاحتلال

01073229906136532682063630732511

الحكم على أسير من يعبد بالسجن 12 شهرا وغرامة مالية

تفسير-رؤية-حلم-دخول-السجن-في-المنام

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من حزما شمال شرق القدس

image-1579

تمديد توقيف أبطال نفق الحرية في سجون الاحتلال

338C1D08-1D11-4901-9BD7-37CA631BAFAE

مستوطنون يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
637642726808681742

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من حوارة جنوب نابلس

4-2-400x240

100 إصابة خلال مواجهات في بيتا وحاجز حوارة بنابلس

الاحتلال

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من حي الشيخ جرّاح بالقدس

1616344159-5133-34

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

61328b567a19c

الحكومة الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بتسريع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

9

إصابة 13 فلسطينياً برصاص الاحتلال شمالي الضفة