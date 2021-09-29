الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

الوكيل الإخباري -اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، خمسة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت هؤلاء المواطنين.



الى ذلك، أعاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول الطلبة من قرية اللبن الشرقية إلى مدرستهم الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي (جنوب نابلس).



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان، إن عددا من جنود الاحتلال هاجموا الطلبة، ومنعوهم من السير باتجاه المدرسة عبر الشارع الرئيسي، وإجبارهم على سلوك طريق بديلة طويلة ووعرة.



يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت البوابة الرئيسية لمدرسة اللبن – الساوية الثانوية المختلطة أول أمس، كما أعاق مستوطن دخول وخروج الهيئة التدريسية وطالبات مدرسة بنات اللبن الثانوية.

بترا