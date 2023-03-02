الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

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الخميس، 02-03-2023 04:43 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

اعتقال


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس.

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واندلعت اشتباكات مسلحة خلال تصدي مجموعة من الشبان للاقتحامات في بلدة جبع قضاء جنين.


وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.


وفي مدينة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة إذنا غرب المدينة.
وقال صاحب المنزل، إن قوات الاحتلال، هدمت منزله بمنطقة جورة سالم في بلدة إذنا، ويأوي ثمانية أفراد.

 

بترا 

 




 

 


 

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