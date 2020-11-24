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الثلاثاء، 24-11-2020 12:29 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، كما طردت عددا من العائلات الفلسطينية، في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس وجنين، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

 

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل الشرقي لبلدة عين يبرود، شمال شرق مدينة رام الله. واوضح مجلس بلدي عين يبرود في بيان، أن اغلاق البوابة تسبب في أزمة مرورية خانقة، وعرقلة حركة المواطنين من وإلى رام الله، خاصة أن المنطقة هي إحدى المداخل الحيوية للمدينة.


من جهة اخرى، طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من العائلات الفلسطينية، في عدة مناطق بالأغوار الشمالية، بحجة التدريبات العسكرية. واشار مسؤول ملف الانتهاكات الاسرائيلية في الاغوار عارف دراغمة، الى أن الاحتلال طرد أكثر من 10 عائلات (60 فردا تقريبا)، تسكن في منطقتي "البرج" "والميتة"، بالأغوار الشمالية المحتلة بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.


 




 

 


 

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