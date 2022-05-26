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الخميس، 26-05-2022 08:44 ص

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الخليل

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، 15 مواطنا من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت كلا من: باسل عبد المنعم جرادات، وعبد المنعم جرادات، ونجله باسل (15 عاما)، وبشار ادريس جرادات، وجهاد عمر جرادات، ونجله عمر (14 عاما)، وعمر حمدان جرادات، وسعد نمر الفروخ، وشحادة مطور، ونجله مراد.


كما اعتقلت قوات الاحتلال: بشير العكل، وانس علي الجبور، من بلدة يطا، وبراء مازن بلوط، وعاصم علي بلوط، وشقيقه محمد، من بلدة بني نعيم.

 

وفا

 




 

 


 

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