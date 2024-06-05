الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مصرع 4 طلاب أجانب غرقا في مدينة روسية

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

الدفاع المدني يتعامل مع (1410) حالة إسعافية خلال الــ 24 ساعة الماضية

"النواب الأميركي" يقر مشروع قانون لمعاقبة "الجنائية الدولية"

الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف قريبا رحلاتها إلى إسرائيل

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

الكويت تعلن سحب الجنسية من 12 شخصا

الأوقاف الفلسطينية: إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1184 مستوطنا

نتنياهو: جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال

الأربعاء، 05-06-2024 11:34 ص

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

420242412104202545055


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم المحامية نداء صلاح زوجة الأسير طاهر زغيبي من جنين، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

اضافة اعلان


وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، جنين، قلقيلية، وأريحا، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت أمر/الخليل، والتي تشهد عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين، ولم يتسنّ التأكد من حالات الاعتقال الفعلية حتى اللحظة، علمًا أن بلدة كفر مالك/رام الله شهدت اليوم أيضًا عمليات تحقيق ميداني للعشرات من أهالي البلدة.


إلى جانب ذلك، تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال والمركبات.


يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 9040، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
665f9f521e46d

"النواب الأميركي" يقر مشروع قانون لمعاقبة "الجنائية الدولية"

image-780x450

الأوقاف الفلسطينية: إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1184 مستوطنا

jCJnm

نتنياهو: جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال

222

حماس: مسيرة الأعلام بالقدس عدوان على شعبنا

اقتحام الأقصى.jpg-f1229a82-b7d3-4e27-b6b9-08958ba1959c.jpg-b2e09956-4fd5-43c5-880d-3a97a4aa27d8

استعداداً لمسيرة الأعلام اليهودية .. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

5a99919a-b234-4871-b67f-927877336180

66 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
520241911275755505819

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

اعتقال-طفل

الاحتلال يعتقل طفلا من الخضر جنوب بيت لحم

09140288460831926255830170814534

الاحتلال يعتقل فتى من بلدة سلوان بالقدس المحتلة

اعتقالات 3.jpg-7c935576-8db8-45ee-b3a5-09da5bfd77dc

من الضفة .. الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا خلال 24 ساعة

db43a24cec8537e693e2392202981dad

الاحتلال يعتقل شقيقين من بتير غرب بيت لحم

202553_13_1667213317 (1)

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة