الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم المحامية نداء صلاح زوجة الأسير طاهر زغيبي من جنين، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، جنين، قلقيلية، وأريحا، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت أمر/الخليل، والتي تشهد عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين، ولم يتسنّ التأكد من حالات الاعتقال الفعلية حتى اللحظة، علمًا أن بلدة كفر مالك/رام الله شهدت اليوم أيضًا عمليات تحقيق ميداني للعشرات من أهالي البلدة.



إلى جانب ذلك، تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال والمركبات.



يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 9040، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وفا