الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

المتقاعدين العسكريين : بدء تقديم طلبات قروض مشاريع المحفظة الإقراضية

هام من وزارة العمل للمرأة العاملة

الولايات المتحدة الأمريكية تناقش الإفراج عن سجنائها مع روسيا

الأردن يستضيف ورشة إقليمية حول الإدارة السليمة للمبيدات

غزة: الاحتلال يعتقل ستة صيادين في بحر رفح

خبير يحذر من خطورة تكدس آلاف بطاريات السيارات الكهربائية التالفة في الأردن

تراجع أسعار الذهب عالمياً

رئيس الوزراء العراقي يزور طهران يوم الثلاثاء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية - تفاصيل

الإثنين، 28-11-2022 11:08 ص

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

احتلال 6


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية .

اضافة اعلان


ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة حزما، وهم: وسام كنعان الخطيب، ويحيى سلام الخطيب، وأيمن خضر صلاح الدين، وعيسى عسكر الخطيب، وسالم عيد الخطيب، والشاب رامي نبهان الفقيه، من بلدة قطنّة.
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس ممدوح مسكاوي، ومصطفى الهندي.


ومن البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد معلا، من حي أم الشرايط بالبيرة.


ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي صبري موسى جبريل (35 عاما) من بلدة تقوع، ومن طمون شرق طوباس، اعتقلت الشاب رياض بني عودة (23 عاما).

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى 4

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال بحر

غزة: الاحتلال يعتقل ستة صيادين في بحر رفح

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

هدم 3

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في سلفيت

احتلال 4

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

mqMiH

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة

أخبار متعلقة
11202214131844808960982

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

احتلال 9

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

5

شاهد بالفيديو لحظة قتل مستوطنين في عملية سلفيت

احتلال 9

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

اسعاف فف

شهيد وإصابات باشتباكات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

احتلال 4

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس