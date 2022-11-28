الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية .

اضافة اعلان



ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة حزما، وهم: وسام كنعان الخطيب، ويحيى سلام الخطيب، وأيمن خضر صلاح الدين، وعيسى عسكر الخطيب، وسالم عيد الخطيب، والشاب رامي نبهان الفقيه، من بلدة قطنّة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس ممدوح مسكاوي، ومصطفى الهندي.



ومن البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد معلا، من حي أم الشرايط بالبيرة.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي صبري موسى جبريل (35 عاما) من بلدة تقوع، ومن طمون شرق طوباس، اعتقلت الشاب رياض بني عودة (23 عاما).

وفا