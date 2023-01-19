الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 15 مواطنا فلسطينياً من الضفة، بينهم صحفي.



ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: الصحفي عبد المحسن شلالدة، ومحمد علي أبو طبيخ ونجله علي، وعيسى أحمد حسين شلالدة ونجلة إبراهيم من بلدة سعير، والأسيرين المحررين كرم يوسف اخليل (27 عاما)، وأمين عماد اصليبي (21 عاما) من بلدة بيت أمر.



ومن جنين، اعتقل جيش الاحتلال، خمسة مواطنين فلسطينيين من مخيم جنين وهم: حسن أحمد الزغل، وشرف أحمد خنفر أبو الشريف، والشقيقين أوس وهاني خالد أبو زينة، ومالك محمود الستيتي.



ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عزمي حسين بني عودة (47 عاما)، والشاب صدام محمد بشارات (22 عاما).



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وجدي سامر البدن (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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