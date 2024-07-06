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السبت، 06-07-2024 01:47 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

الاحتلال


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 15 فلسطينيا من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

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وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات قلقيلية، والخليل، ورام الله، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر من (9535)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.


 




 

 


 

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