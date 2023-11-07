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الثلاثاء، 07-11-2023 01:00 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من القدس

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا فلسطينيا من بلدة أبو ديس ومخيم شعفاط وحزما بمحافظة القدس.اضافة اعلان


وقالت محافظة القدس في بيان لها: إن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم شعفاط كلا من: نبيل عارف سلامة، وبراء منذر أبو ميالة، ويوسف محمود حلوة، ويزن هيثم مخامرة، ومنذر أبو ميالة، وقيس مصطفى البياع، ومحمد عدنان حوشية، وصلاح حوشية، وزين الشرحة، ومحمد النوري.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس واعتقلت الصحفيين محمد عياد، وحذيفة جاموس، ومحمد ماهر جفال، وصالح جمال دبوة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حزما و اعتقلت الشاب إصرار محمد ضيف الله صلاح الدين (19 عاما) عقب اقتحام منزل ذويه وسط البلدة، علما ان قوات الاحتلال اعتقلت والده منذ أسبوع.

 




 

 


 

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