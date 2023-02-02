الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من رام الله غالبيتهم أطفال

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 فلسطينيا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، غالبيتهم أطفال.

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وقال مرزوق ابو نعيم عضو مجلس قروي المغير، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيا على الأقل.



وأضاف أن المعتقلين هم: مجد نزار نعسان، محمد خالد نعسان، عمر راقي ابو عليا، باسل راقي ابو عليا، الشقيقين احمد ومحمد بشار ابو عليا، سيم حميد نعسان، باسل منير ابو عليا، محمد سمير ابو عليا، فادي شحادة ابو عليا، عثمان احمد نعسان، محمد مصطفى ابو عليا، اديب حمدالله نعسان، محمد احمد (ابو راضي ) ابو عليا، محمد عاطف ابو عليا.

وفا