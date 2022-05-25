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الأربعاء، 25-05-2022 03:16 م

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة طالت 16 فلسطينيا.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس وجنين، واعتقلت 16 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.


من جهة اخرى، أحرق مستوطنون متطرفون اليوم، مركبة فلسطينية بالقرب من حاجز زعترة، وحطموا نوافذ مسجد وزجاج جرافة في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.


وبين مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مستوطنين استهدفوا إحدى المركبات بالقرب من حاجز زعترة الأمر الذي أدى الى احتراقها.
وأضاف، إن المستوطنين هاجموا بلدة عوريف وحطموا نوافذ مسجد الرباط، ونوافذ جرافة تعود للمواطن عصام الصفدي، وهاجموا المنازل المجاورة في المنطقة الشرقية من البلدة.


وأكد دغلس أن المستوطنين هاجموا بلدة بورين من المنطقة الشرقية الشمالية وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، فيما هاجم المستوطنون المركبات بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلة.

 

بترا

 




 

 


 

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