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الأربعاء، 16-11-2022 03:53 م

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 16 فلسطينيا.

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وأخذت الفرق الهندسية للاحتلال قياسات منزل منفذ عملية "أريئيل" في قرية حارس بمدينة سلفيت، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين.


وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا خلال اقتحامها وسط إطلاق كثيف للنيران لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، وتحديدا للخليل ونابلس وسلفيت، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه.

 

 بترا

 




 

 


 

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